Почти 40 единиц новой тяжелой медтехники начали работу в больницах Подмосковья

В больницах Московской области с начала 2025 года ввели в работу 38 единиц новой тяжелой медтехники, из них ровно половина — рентген-аппараты. Об этом региональный минздрав сообщает в четверг, 17 апреля.

«С начала года ввели в работу уже 38 единиц тяжелой медтехники. Так, в областных больницах начали работу аппараты МРТ, КТ, флюорографы, маммографы, а также рентген-аппараты», — рассказал заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

По его словам, в четверг новый рентген-аппарат запустили в Подольской больнице. Стоимость оборудования составила около 29 млн рублей. Всего же в этом году в медучреждениях региона ввели 19 новых рентген-аппаратов, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ноябре 2024-го сообщалось, что в прошлом году в медицинских учреждениях Московской области заменили 59 устаревших рентген-аппаратов. Работа проведена в рамках нацпроекта «Здравоохранение».