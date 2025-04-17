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Трамп назвал возможную дату заключения сделки с Украиной

Трамп допустил подписание соглашения с Украиной по минералам 24 апреля
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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Соглашение с Украиной по природным ресурсам может быть подписано уже 24 апреля. Об этом 17 апреля заявил американский лидер Дональд Трамп.

«У нас есть соглашение по минералам, которое, я полагаю, будет подписано в следующий четверг. Я полагаю, что они собираются выполнить условия сделки, так что посмотрим, будет ли у нас сделка по этому вопросу», — сказал Трамп.

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Министр финансов США Скотт Бессент 4 апреля выразил надежду, что ресурсная сделка с Украиной будет подписана. По его словам, Соединенные Штаты рассматривают заключение соглашения с Киевом как ситуацию, которая принесет взаимную выгоду.

Газета The Wall Street Journal сообщила 29 марта, что Украина не сможет принять новые условия сделки с США по ресурсам. Согласно информации издания, в рамках нового соглашения Вашингтон не только будет обладать доступом к редкоземельным металлам Украины, но и сможет извлекать выгоду из экономических проектов Киева в сфере металлов, нефти, газа и других природных ресурсов.

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