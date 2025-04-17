СК возбудил дело по факту гибели четырех человек при пожаре в Прикамье
В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в городском округе Чайковский. Об этом сообщает региональное СУ СК России.
Пожар произошел вечером в четверг, 17 апреля, в одном из частных домов по улице Школьная в селе Сосново. В ходе тушения спасатели обнаружили тела четырех взрослых людей.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Как уточняет ИА «Ура.ру», огонь полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом, площадь пожара составила 100 кв. м. В тушении были задействованы 19 сотрудников спасательных служб и пять единиц техники.