Сергунина рассказала об онлайн-проекте для молодежи к юбилею Победы
На портале «Молодежь Москвы» заработала страница, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект направлен на сохранение памяти о защитниках Родины, отметила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Здесь ребята могут поделиться историями о героях своей семьи, посмотреть документальные фильмы, проверить знания и присоединиться к патриотическим акциям», — сообщила Наталья Сергунина.
Проект состоит из нескольких разделов. В одном из них каждый желающий может прислать рассказы о родственниках и близких людях, которые участвовали в Великой Отечественной. Истории потом можно будет прочитать на портале.
Также на странице можно просмотреть коллекцию документальных лент, снятых активистами патриотического проекта «Город героев Москва». Кинокартины повествуют о подвигах разведчиков, защитников столицы, героев блокадного Ленинграда и многих других. В отдельном блоке собраны значимые даты, информация о ключевых событиях и символах Победы.
На портале также можно пройти познавательный тематический тест. Он разделен на четыре темы: даты, события, личности, культура. Участников тестирования, которые покажут самые высокие результаты, наградят дипломами и памятными призами.
На сайте также представлена информация о предстоящих патриотических мероприятиях в городе, посвященных юбилею Победы. Столичной молодежи предлагается присоединиться к памятным акциям, историческим диктантам, экскурсиям по местам боевой славы и другим событиям, приуроченным к 9 Мая.