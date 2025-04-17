Псковский СК начал проверку по факту обнаружения тела рыбака в водоеме

В Псковской области организована доследственная проверка по факту гибели человека, тело которого было обнаружено в водоеме в Красногородском районе. Об этом региональное СУ СК России сообщает в своем Telegram-канале.

Тело 59-летнего местного жителя обнаружили в четверг, 17 апреля, в акватории озера Малолеска. Как уточняет Псковская лента новостей, 6 марта он отправился на рыбалку, после чего перестал выходить на связь с родственниками. Были организованы поиски.

По факту гибели человека организована проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

6 апреля сообщалось, что трое взрослых и ребенок пропали без вести после рыбалки на озере Екишавад в Коми. В ходе поисковых мероприятий был обнаружен след снегохода к берегу озера и плавающие в воде вещи.