В аэропортах Грозного, Владикавказа и Астрахани сняты временные ограничения

Временные ограничения на прием и вылет гражданских рейсов, которые вводились в аэропортах Астрахани, Владикавказа и Грозного, отменены. Об этом 17 апреля заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Астрахань (Нариманово), Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) в 20:28 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В этот же день временные ограничения в период с 15:39 до 17:22 действовали в аэропорту Волгограда. Кроме того, такие же ограничения, необходимые для обеспечения безопасности гражданских рейсов, начали действовать в авиагавани Астрахани с 18:30 мск. В аэропортах Грозного и Владикавказа их ввели в 19:52 мск.