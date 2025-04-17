В Мурманской области планируют заменить лифты в трех десятках домов

В Мурманской области объявили о поиске подрядчика, который заменит и модернизирует десятки лифтов. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Работы пройдут в 33 жилых домах, расположенных в Мурманске, Североморске, Полярных Зорях и Ревде. Всего заменить и модернизировать планируется 55 лифтов.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 210,5 млн рублей. Определить исполнителя фонд капитального ремонта рассчитывает 21 апреля.

Как уточняет информагентство, средства на обновление лифтового оборудования выделены из резервного фонда правительства региона.

В середине марта сообщалось, что в Мурманской области в краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов включили еще 132 объекта и добавили мероприятия для 24 домов, включенных ранее. Работы в первых домах, включенных в программу капремонта Мурманской области, начались в феврале.