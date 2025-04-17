Скрывшегося с места ДТП с мотоциклом водителя авто задержали в Липецкой области
В Липецкой области задержали водителя ВАЗ-2110, который сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла в ночь на 17 апреля на 16-м км автодороги Тербуны – Борки – Покровское. Автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с мотоциклом, которым управлял 20-летний молодой человек.
Мотоциклиста доставили в больницу с различными травмами, где медики приняли решение о его госпитализации. Водитель «десятки» с места происшествия скрылся, но позже его удалось задержать. Им оказался 19-летний парень.
Само же авто сгорело дотла, уточняет GOROD48. Но произошло это в результате ДТП или поджога еще предстоит установить.
12 апреля в Ельце Липецкой области в световую опору врезался ВАЗ-2114, которым управляла 21-летняя девушка. 20-летняя пассажирка авто получила перелом позвоночника, сама автомобилистка тоже пострадала. Еще одна пассажирка, 21-летняя девушка, погибла на месте.