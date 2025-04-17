Реконструкцию лесопарка «Березки» в Подольске завершат осенью 2025 года

В Подольске (Московская область) осенью 2025 года планируют завершить реконструкцию лесопарка «Березки». Об этом администрация городского округа сообщает в своем Telegram-канале.

Работы на территории лесопарка уже начались. Подрядчик расчистил ее от валежника и в ближайшее время демонтирует старые лавочки, урны и детскую площадку.

Проект реконструкции предусматривает обновление сети пешеходных дорожек. Основные тропинки не изменят своего направления, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Также на территории появятся новые детская и спортивная площадки, зона тихого отдыха и площадка для выгула собак.

Обновление лесопарка «Березки» проводится в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». На время работ доступ на территорию ограничен в целях безопасности.