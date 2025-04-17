ФРГ выделила 66 бронемашин Украине в рамках нового пакета помощи

Власти Германии предоставила новый пакет помощи Украине, в который вошли 66 бронемашин MRAP, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом 17 апреля сообщается на сайте федерального правительства ФРГ.

Уточняется, что в этот транш вошли 66 бронемашин MRAP, четыре машины Diehl Defence, 27 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 1 тыс. — калибра 122 мм. Также будут переданы 8 тыс. боеприпасов для зенитной самоходной установки (ЗСУ) Gepard.

Кроме того, Германия передала 70 разведывательных и 150 ударных дронов, несколько бронеавтомобилей, а также бронемашины для разминирования с запчастями и три самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana 2.

В феврале Германия предоставила Украине пакет военной помощи, в который вошли 56 бронемашин MRAP, ракета для системы средней дальности IRIS-T SLM, ракета для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 300 ударных беспилотников HF-1.

При этом 16 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти страны не будут делать никаких пожертвований Украине в плане военной помощи, а также Словакия не намерена участвовать в финансовых механизмах для закупки оружия для Украины.