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Роспотребнадзор прокомментировал данные о недомогании у школьников в Калининграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Калининграде проведена проверка после сообщения СМИ о том, что нескольким ученикам пятого класса школы №48 стало плохо якобы после питания в школьной столовой. Как сообщило 17 апреля управление Роспотребнадзора по Калининградской области, состояние школьников не связано с инфекцией или продукцией столовой.

Местный портал «Клопс» ранее днем рассказал, что шестеро школьников 11–12 лет пожаловались на плохое самочувствие. Отмечалось, что дети побледнели, у некоторых начался тремор, после они стали терять сознание. В учебное заведение была вызвана бригада скорой помощи, добавляет «Газета.Ru». По версии сотрудников школы, ученикам могло стать плохо «из-за жары».

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области оперативно проверило данные, появившиеся в СМИ.

«Состояние детей одного из пятых классов школы №48 не связано с инфекционным заболеванием и с питанием в школьной столовой. Ситуация останется на контроле управления», — указано в Telegram-канале ведомства.

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7 марта источник «Известий» сообщил об отравлении школьников из подмосковного Красноармейска соевым мясом со вкусом краба. Уточнялось, что на упаковке снека не было этикетки на русском языке. Кроме того, появилась аллергическая реакция и у учительницы, которая находилась в классе.

СК РФ по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших массовое отравление (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Жизни несовершеннолетних ничего не угрожает.

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