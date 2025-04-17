Синоптик рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

Начальник ситуационного центра «Росгидромета» Юрий Варакин рассказал, какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни.

В беседе с «Радио 1» 16 апреля специалист отметил, что до Пасхи включительно температура воздуха в столице и области будет почти июньская.

«Везде температуры будут зашкаливать, если по меркам апреля», — пояснил Варакин.

После 17 апреля, когда ожидается приход атмосферного фронта с небольшими осадками, температура по Подмосковью будет достигать +22 градусов, а где-то и +25, а ночью опускаться до +12 градусов.

17 апреля метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что пик тепла в столице придется на 19 апреля. Ожидается, что ночные температуры в регионе к выходным достигнут +8…+13 градусов, а в субботу воздух в столичном регионе прогреется до +24 градуса, что на 8 градусов выше климатической нормы конца мая, сообщает RT. Затем на смену турецкому антициклону, который принес москвичам тепло, придет холодный циклон. С 22 апреля она начнет падать с отметки в +22...23 градус до +12...13 градусов, сообщает НСН.

В этот же день пресс-служба ГУ МЧС России предупредила, что в Москве с 18 по 22 апреля прогнозируется аномально жаркая погода. В ведомстве призвали жителей столицы надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

16 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказал, что в предстоящие выходные 19 и 20 апреля воздух в столице прогреется до июньских значений — столбики термометров достигнут отметки в +24 градуса, но уже с 21 апреля ожидается похолодание. До конца недели в городе возможны осадки.

В тот же день в Москве был побит первый температурный рекорд апреля. Воздух прогрелся до летних +21,2 градуса. Прежний максимум держался больше столетия, с 1920 года, когда был зафиксирован ровно +21 градус, сообщает сайт kp.ru. В выходные вероятны еще два рекорда для этих апрельских дат за все 146 лет метеонаблюдений в столице.