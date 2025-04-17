Дуров опроверг заявления французских СМИ о неисполнении Telegram правил ЕС

Мессенджер Telegram всегда исправно исполнял законы Евросоюза (ЕС). Об этом 17 апреля сообщил основатель мессенджера и бизнесмен Павел Дуров.

Так он прокомментировал заявление французского телеканала BFMTV о том, что только после предъявленных обвинений Telegram начал исполнять европейское законодательство.

«Вчера французская газета заявила, что мое задержание во Франции прошлым летом «наконец» заставило Telegram соблюдать европейские правила. Это ложь. Telegram всегда соблюдал законы ЕС», — написал он на своей странице в Telegram-канале.

При этом Дуров уточнил, что именно французская полиция стала соблюдать законы Евросоюза после «игнорирования» и отправлять запросы в Telegram законным способом. В результате этого французские суды могли получать IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из соцсети.

Кроме того, предприниматель напомнил, что в настоящее время Telegram — второе по популярности приложение для обмена сообщениями в мире, поэтому на обеспечение программы ежегодно тратятся миллионы долларов, в частности, к соблюдению законов определенных стран разработчики начинают готовиться заблаговременно.

Ранее, 17 января, Дуров заявил судьям во Франции о намерении улучшить модерацию мессенджера. Согласно данным некоторых СМИ, несмотря на применяемые Дуровым меры, использование Telegram преступниками только увеличилось.

В августе 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Ему предъявили обвинения, связанные с рядом преступлений, в том числе распространение наркотиков, преступление против детей, отмывание денег и мошенничество. Тогда же его освободили из-под стражи под подписку о невыезде и залог на сумму €5 млн. На период расследования суд изъял его паспорта и предписал жить в Париже по конкретному адресу.

Агентство France-Presse сообщило 15 марта, что Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда на некоторое время.