«Локомотив» в овертайме обыграл «Авангард» и увеличил отрыв в серии плей-офф КХЛ
Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл омский «Авангард» в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Встреча прошла в четверг, 17 апреля, в Омске и завершилась со счетом 2:1.
За «Локомотив» шайбы забросили Александр Елесин (26-я минута) и Александр Радулов (68-я). У омичей отличился форвард Рид Буше (21-я).
Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Локомотива». Пятый матч пройдет 19 апреля в Ярославле.
13 апреля московский «Спартак» на выезде победил уфимский «Салават Юлаев» во втором матче второго раунда Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 5:4.