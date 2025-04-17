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В День Победы у аэропортов Санкт-Петербурга и Волгограда изменятся позывные

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая пилоты и диспетчеры воздушных судов, которые летят в Санкт-Петербург и Волгоград, будут использовать в радиообмене прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград. Об этом 17 апреля сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

«Временно вернуть в авиационный эфир нашим городам-героям исторические названия — то немногое, что мы можем сделать в память о подвиге, мужестве и стойкости защитников и жителей этих городов. Предлагаем командирам воздушных судов информировать пассажиров об особенностях праздничных полетов, чтобы все прибывающие или улетающие из Санкт-Петербурга и Волгограда еще раз прочувствовали атмосферу Великой Победы», — приводит ведомство слова руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Как отмечает ведомство, решение использовать прежние названия городов-героев было принято по просьбе ветеранов авиационной отрасли.

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Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала о подготовке в России 190 крупных мероприятий к 80-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. Кроме того, общее количество культурных событий, посвященных этой теме, превысит 100 тыс. Также глава ведомства уточнила, что праздновать юбилей Победы готовятся все 89 регионов страны.

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