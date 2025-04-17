Глава минобороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад в честь Дня Победы

Министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад Победы в Москве в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 17 апреля сообщил лава МИД ЮАР Рональд Ламола в беседе с RT.

«Меня здесь не будет, но наш министр обороны будет здесь, чтобы представлять правительство ЮАР», — отметил он.

По словам Ламолы, подобное мероприятие важно не только для российских граждан, но и для «народов всего мира».

Ранее в этот день помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направил премьер-министру Индии Нарендре Моди приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве 9 мая.