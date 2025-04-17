Гуцул связала действия Кишинева против нее со страхом перед Гагаузией
Глава Гагаузии Евгения Гуцул 17 апреля сообщила, что власти Молдавии пытаются изолировать ее из-за страха перед автономией
«Сегодня Апелляционная палата Кишинева отказала в удовлетворении ходатайства моей защиты. Я остаюсь под домашним арестом <…> Власти боятся, что я буду продолжать исполнять мандат Башкана, который мне доверил народ Гагаузии. Их цель — не просто изолировать меня, их цель — заставить замолчать всю Гагаузию», — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.
Кроме того, она добавила, что данное решение только подтверждает, что уголовное дело против нее было «сфабриковано по политическому заказу».
В этот же день стало известно, что Апелляционная палата Кишинева отклонила протест адвокатов Гуцул, сохранив для нее меру пресечения в виде 30-дневного домашнего ареста.
25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева. Ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. Позднее, 28 марта, главу Гагаузии арестовали на 20 суток, а 9 апреля суд заменил ей меру пресечения на домашний арест.