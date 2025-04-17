Си Цзиньпин заявил о подрыве торговыми войнами мирового экономического порядка

Торговые войны влияют на экономический порядок в мире. Об этом 17 апреля заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем сената Камбоджи Хун Сеном в Пномпене.

«Торговые войны подрывают многостороннюю торговую систему и разрушают мировой экономический порядок. Странам необходимо сплотиться, твердо удерживать в своих руках вопросы национальной безопасности и права на собственное развитие», — отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит «РИА Новости».

Кроме этого, он указал, что странам следует придерживаться принципов взаимного уважения, взаимной выгоды и общего развития. Председатель КНР также подчеркнул, что необходимо совместно строить судьбу человечества.

Ранее в этот же день газета Financial Times (FT) сообщила, что Китай стремится к экономическому сближению с Европейским союзом (ЕС) на фоне торговой войны с США. По данным издания, КНР отправлял в европейские столицы торговые делегации. Помимо этого, заводы Китая уже изучают возможность перенаправления продукции на рынки континента.

9 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке действия пошлин, введенных для ряда стран на 90 дней. Глава государства также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.