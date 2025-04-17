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Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов

ЦБ: в шести банках выявлены случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Банк России выявил случаи оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Об этом 17 апреля проинформировал регулятор на своем официальном сайте.

«В своих дистанционных каналах банки предлагают гражданам получить заемные средства, но при этом не информируют, какой именно договор будет заключен и с кем — с банком или его дочерней микрофинансовой организацией», — отметили в пресс-службе Центробанка.

Уточняется, что в рамках схемы информацию о заключенном договоре или не предоставляют, или ее дают неполную. Из-за этого потребители не понимают, что именно им одобрили, кредит или заем, и на каких условиях. В таком случае банк подменяет выбор клиента, а это, в свою очередь, подрывает доверие к финансовому рынку, подчеркнули в Банке России.

С оформлением микрозаймов под видом банковских карт ЦБ столкнулся в шести организациях, две из которых системно значимые. Регулятор отправил банкам требования по изменению подходок к информированию клиентов. Он также назначил единый для всех срок выполнения запроса.

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Ранее, 11 апреля, ВТБ назвал фишинг самым популярным способом кражи денег с банковских карт пользователей. В топ также вошли социальная инженерия и NFC-клоны карт.

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