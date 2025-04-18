Реклама
Прямой эфир
Мир
Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад снова великим
Спорт
Овечкин забил 897-ю шайбу и обновил рекорд НХЛ
Мир
Южная Корея провела масштабные ночные учения на границе с КНДР
Мир
Армия США уничтожила принадлежащий хуситам порт Рас-Иса
Армия
Силы ПВО уничтожили 56 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Мир
В Госдепе опровергли отказ России от предложения США по Украине
Спорт
Российский хоккеист Кучеров стал трехкратным обладателем «Арт Росс Трофи»
Общество
В ГД предложили сделать день после Пасхи выходным
Здоровье
В России врачи спасли зрение ребенку с редким течением тяжелого заболевания
Мир
Рубио сообщил Лаврову о желании Трампа завершения конфликта на Украине
Мир
NYP узнала о безуспешных попытках Байдена дать выступление стоимостью $300 тыс.
Мир
В Италии указали на угрозу от торговых пошлин Трампа
Мир
СМИ уличили власти Польши в сокрытии информации о взрыве в Варшаве
Мир
В раде назвали аферой намерение Украины купить реакторы для АЭС у Болгарии
Общество
Хранившего оружие и крупную партию наркотиков мужчину задержали в ДНР
Мир
Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Мир
В США в результате ДТП с автобусом один человек погиб и еще 21 пострадал

Российский электрокар «Атом» будут обслуживать через консьерж-сервис

0
EN
Фото: АО «Кама»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Будущие владельцы российских электрокаров «Атом» смогут обслуживать свои машины, не приезжая в сервис лично. При обращении в службу поддержки представитель компании заберет автомобиль и произведет работы в авторизованном сервисном центре, после чего вернет электрокар владельцу. Об этом «Известиям» 18 апреля рассказали в компании «Кама».

В 2025 году «Кама» намерена открыть специализированный сервисный центр для предсерийных «Атомов». На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через разборку и сборку электромобилей для подготовки техспециалистов сервисных партнеров к началу продаж.

Планируется, что в 2026 году сервисная сеть бренда будет присутствовать более чем в 10 городах России, а к 2029 году география расширится до 48 городов. Дополнительно «Кама» собирается запустить специальный сервисный автомобиль, предназначенный для оказания помощи владельцам «Атомов» на дорогах общего пользования. Он будет оснащен оборудованием для диагностики, ремонта электрики и механических работ.

Кроме того, в компании рассказали, что дистрибуция «Атома» будет проводиться как в фирменных шоурумах, так и через консьерж-сервис. Перед покупкой клиенты смогут протестировать автомобиль, воспользовавшись краткосрочной подпиской сроком от одной недели или каршерингом.

Базовая гарантия на электромобиль и, в частности, на лакокрасочное покрытие, будет действовать в течение пяти лет или до достижения 150 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Ключевые компоненты высоковольтной системы защищены гарантией сроком на восемь лет или 160 тыс. км. Такая же гарантия распространяется на кузовные элементы (от сквозной коррозии).

«Атомная» энергетика: каким будет новый российский электрокар
«Известия» протестировали прототип электромобиля «Атом»

28 января компания «Кама» показала первые предсерийные прототипы электромобиля «Атом». Это полноценные автомобили с работающим функционалом, их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии. Серийное производство «Атома» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025