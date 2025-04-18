Российский электрокар «Атом» будут обслуживать через консьерж-сервис

Будущие владельцы российских электрокаров «Атом» смогут обслуживать свои машины, не приезжая в сервис лично. При обращении в службу поддержки представитель компании заберет автомобиль и произведет работы в авторизованном сервисном центре, после чего вернет электрокар владельцу. Об этом «Известиям» 18 апреля рассказали в компании «Кама».

В 2025 году «Кама» намерена открыть специализированный сервисный центр для предсерийных «Атомов». На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через разборку и сборку электромобилей для подготовки техспециалистов сервисных партнеров к началу продаж.

Планируется, что в 2026 году сервисная сеть бренда будет присутствовать более чем в 10 городах России, а к 2029 году география расширится до 48 городов. Дополнительно «Кама» собирается запустить специальный сервисный автомобиль, предназначенный для оказания помощи владельцам «Атомов» на дорогах общего пользования. Он будет оснащен оборудованием для диагностики, ремонта электрики и механических работ.

Кроме того, в компании рассказали, что дистрибуция «Атома» будет проводиться как в фирменных шоурумах, так и через консьерж-сервис. Перед покупкой клиенты смогут протестировать автомобиль, воспользовавшись краткосрочной подпиской сроком от одной недели или каршерингом.

Базовая гарантия на электромобиль и, в частности, на лакокрасочное покрытие, будет действовать в течение пяти лет или до достижения 150 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Ключевые компоненты высоковольтной системы защищены гарантией сроком на восемь лет или 160 тыс. км. Такая же гарантия распространяется на кузовные элементы (от сквозной коррозии).

28 января компания «Кама» показала первые предсерийные прототипы электромобиля «Атом». Это полноценные автомобили с работающим функционалом, их дизайн полностью соответствует будущей серийной версии. Серийное производство «Атома» намечено на III квартал 2025 года, электрокары будут выпускать на столичном заводе «Москвич».