«Талибан» приветствовал решение Верховного суда РФ о приостановке запрета

Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) приветствует решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на его деятельность в России. Об этом 17 апреля заявил глава политбюро «Талибана» в Катаре, посол Афганистана в этой стране Сухель Шахин.

«Мы приветствуем это рациональное решение Верховного суда России. Оно было крайне необходимо для расширения сотрудничества и укрепления отношений между двумя странами», — приводит его комментарий «РИА Новости».

Он подчеркнул, что двум странам необходимо устранить все препятствия на пути их отношений и двигаться вперед в определении направлений сотрудничества и принятии практических мер.

В посольстве Афганистана также приветствовали решение о приостановке запрета на деятельность движения и отметили, что данная мера поможет укрепить сотрудничество между странами.

Верховный суд России 17 апреля приостановил запрет и исключил движение «Талибан» из перечня террористических организаций, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. С инициативой об изменении правового статуса движения 31 марта в инстанцию обратилась Генеральная прокуратура.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 ноября 2024 года заявила, что без снятия с «Талибана» статуса террористов невозможно развивать взаимодействие с Афганистаном на практике. В июне того же года президент России Владимир Путин отметил, что стабильность в Афганистане очень важна как для РФ, так и для других стран региона, поэтому необходимо выстраивать отношения с правительством «Талибана».