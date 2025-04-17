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Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Южный окружной военный суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы за попытку совершить террористический акт в Херсонской области. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба суда.

«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Цапа Игоря Васильевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ», — указано в Telegram-канале.

Уточняется, что фигурант, находясь в Херсонской области, решил совершить террористический акт в отношении российской армии, а именно: подорвать военнослужащих и военную технику. После задуманного Цап смог приобрести гранату и пронести ее на место заправки военной техники российской армии.

«Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 28 апреля 2024 г., Цап, находясь в вышеуказанном месте, с помощью данной гранаты и подручных средств установил «растяжку» с расчетом инициировать взрыв при наезде на нее военного бензовоза во время утренней заправки военной техники ВС РФ. <...> Однако планируемый Цапом террористический акт, не был совершен по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку 28 апреля 2024 года его преступная деятельность была пресечена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также ему был выписан штраф в размере 50 тыс. рублей.

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