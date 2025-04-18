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Врач предупредила об опасных причинах осиплости горла

Отоларинголог Секретарева: осиплость голоса может сигнализировать о раке гортани
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Внезапное изменения тембра или силы голоса часто указывают на проблемы со здоровьем. Более того, голос человека может поменяться при развитии различных патологий. О каких именно заболеваниях может свидетельствовать изменение голосовых характеристик, рассказала «Известиям» врач-отоларинголог «Инвитро» Наталия Секретарева.

По словам специалиста, формирование голоса зависит от множества факторов — анатомических особенностей, пола, возраста и даже культурных традиций. Однако наиболее распространенная причина осиплости — ларингит, который возникает при ОРВИ, переохлаждении или перенапряжении голосовых связок. Особую опасность для детей представляют ложный круп и острый ларинготрахеобронхит, вызывающие отек гортани и нарушение дыхания.

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Эксперт предупредила, что охриплость может свидетельствовать и о более серьезных проблемах: параличах гортани неврологического характера, доброкачественных опухолях (фибромах, кистах, папилломах) или даже раке гортани. Она уточнила, что рак особенно часто развивается у курильщиков и людей, злоупотребляющих алкоголем.

«Для оценки состояния голосовых связок и гортани применяются, например, ларингоскопия, берется посев из горла, проводятся рентген, КТ и МРТ», — поделилась Секретарева.

Врач подчеркнула важность профилактики: поддержание иммунитета, отказ от вредных привычек, контроль веса и разумное использование голосовых связок.

«Стресс может вызывать функциональные расстройства, а избыточный вес — мешать нормальному дыханию», — предупредила врач.

Она также отметила, что нужно избегать крика и громкой речи, особенно во время болезни или усталости, и делать перерывы при голосовой нагрузке.

Ранее, 15 апреля, врач-онколог, онкохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов рассказал «Известиям» о первых симптомах рака горла. Он уточнил, что на поздних стадиях к признакам рака горла добавляются увеличенные лимфоузлы, резкая потеря веса и стойкий неприятный запах изо рта, не связанный с гигиеной. Также, по его словам, сначала опухоль размером не больше 2 см локализуется в одном участке слизистой. По мере роста она начинает затрагивать соседние ткани, а когда достигает 4 см, уже заметно влияет на голос и процесс глотания. В запущенных случаях раковые клетки распространяются по всему организму, вызывая сильные боли и полную невозможность нормально питаться.

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