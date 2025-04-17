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«Народный фронт» передал гумпомощь военным в память о военкоре «Известий» Федорчаке

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Фото: Народный фронт
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«Народный фронт» передал военным гуманитарный груз в память о корреспонденте «Известий» Александре Федорчаке, погибшем в зоне спецоперации. Как рассказал «Известиям» руководитель регионального отделения «Народного фронта» в Ростовской области Алексей Мирошниченко, Федорчак при жизни обращался к нему с просьбой помочь военным.

«Это сбор в память о нашем друге, военкоре МИЦ «Известия», члене команды [президента России Владимира] Путина Александре Федорчаке. Именно это имущество, которое мы сейчас передаем, <…> сам Александр видел в свои последние дни жизни, что именно оно необходимо бойцам из зенитно-ракетной батареи. Квадроциклы, мотоциклы, коптеры, усилители сигнала — это именно то, что было необходимо этим бойцам и сейчас необходимо на том направлении фронта, очень тяжелом, где был Саша», — отметил он.

Мирошниченко добавил, что в работе военного корреспондента, как правило, много военных контактов, однако Федорчак практически никогда не просил ничего для бойцов.

«Здесь он к нам обратился и говорит: «Я понимаю, что они для меня стали родными», — вспомнил он.

В свою очередь, заместитель командира взвода с позывным Ким указал на бесстрашие журналиста.

«Он приезжал ко мне на позицию, <…> мы работали по опорному пункту, пункту управления БПЛА противника. Он снимал репортаж про меня, можно сказать, я — последний из бойцов, кто его видел. Скажем так, человек был с большой буквы, потому что он не боялся. <...> Он с нами где только не был. Мы поехали, у нас сломался квадроцикл, — километра три-четыре он с нами шел пешком под обстрелом, дроны летали, он не боялся, духом был сильный», — поделился воспоминаниями военный.

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О гибели корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. В тот же день погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Позднее, 26 марта, стало известно о гибели военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой. Машина со съемочной группой подорвалась на мине, установленной украинскими боевиками в Белгородской области.

Президент России Владимир Путин 17 апреля подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно Федорчака и Прокофьевой, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова. Кроме того, медалью «За отвагу» был награжден оператор Дмитрий Волков, который был ранен в Белгородской области.

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