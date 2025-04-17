Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ совершили атаки тремя БПЛА на Энергодар
Общество
Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве
Мир
Глава минобороны ЮАР Анджелина Мочекга посетит парад в честь Дня Победы
Общество
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Общество
Дело возбудили в Самаре из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду
Общество
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
Происшествия
В подмосковной школе ученик напал на учительницу с молотком
Мир
РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
Гуцул связала действия Кишинева против нее со страхом перед Гагаузией
Политика
В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС
Мир
Россия обсудила с КНР расширение поставок энергоресурсов и общие СПГ-проекты
Общество
Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
Мир
МИД РФ сообщил темы предстоящей встречи Лаврова с министром иностранных дел Ирана
Мир
Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Политика
В Госдуме ответили на призыв Финляндии к полному прекращению огня на Украине
Общество
Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам
Мир
Министр торговли Катара заявил о планах продолжить инвестиции в экономику РФ
Сюжет:

В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС

Депутат ГД Чепа: слова о возможном контроле Запорожской АЭС Украиной и США — бред
0
EN
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Слова министра энергетики Украины Германа Галущенко о якобы возможном контроле Запорожской атомной электростанции (АЭС) совместно с США являются бредом. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Министр энергетики Украины накануне заявил, что Украина готова «контролировать» Запорожскую АЭС вместе с США, поскольку, по его словам, если контроль над объектом сохранит Россия, это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и «приблизит новую катастрофу». Его слова приводит информационное агентство «РКБ-Украина».

Депутат заявил, что перехода контроля не произойдет, а также напомнил, что Украина продолжает совершать атаки по электростанции, угрожая ее безопасности, которую защищает российская сторона.

«Мы охраняем всячески и не допускаем возможности провокаций, которые периодически пытаются совершать ВСУ», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что Украина пытается вовлечь США в совместную деятельность, чтобы обеспечить себе какие-либо гарантии безопасности, которые при этом устраивают только Киев.

«Соединенные Штаты заинтересованы в какой-то компенсации средств, затраченных на Украину. Этим и пытается воспользоваться режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — заключил депутат.

Ядерная ротация: зачем ВСУ сорвали смену экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Из-за украинских атак повреждена автотехника в колонне с представителями международной организации

Ранее в этот день в пресс-службе Запорожской АЭС заявили о нейтрализации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи станции. Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Также отсутствуют разрушения. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были уведомлены о произошедшем.

13 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ терроризируют Запорожскую атомную электростанцию, пока Россия обеспечивает безопасность экспертов МАГАТЭ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025