Слова министра энергетики Украины Германа Галущенко о якобы возможном контроле Запорожской атомной электростанции (АЭС) совместно с США являются бредом. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Министр энергетики Украины накануне заявил, что Украина готова «контролировать» Запорожскую АЭС вместе с США, поскольку, по его словам, если контроль над объектом сохранит Россия, это якобы разрушит доверие к атомной энергетике и «приблизит новую катастрофу». Его слова приводит информационное агентство «РКБ-Украина».

Депутат заявил, что перехода контроля не произойдет, а также напомнил, что Украина продолжает совершать атаки по электростанции, угрожая ее безопасности, которую защищает российская сторона.

«Мы охраняем всячески и не допускаем возможности провокаций, которые периодически пытаются совершать ВСУ», — сказал Чепа.

Он подчеркнул, что Украина пытается вовлечь США в совместную деятельность, чтобы обеспечить себе какие-либо гарантии безопасности, которые при этом устраивают только Киев.

«Соединенные Штаты заинтересованы в какой-то компенсации средств, затраченных на Украину. Этим и пытается воспользоваться режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — заключил депутат.

Ранее в этот день в пресс-службе Запорожской АЭС заявили о нейтрализации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи станции. Уточняется, что в результате атаки никто не пострадал. Также отсутствуют разрушения. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) были уведомлены о произошедшем.

13 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ терроризируют Запорожскую атомную электростанцию, пока Россия обеспечивает безопасность экспертов МАГАТЭ.