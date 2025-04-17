Запершую трехлетнюю дочь в квартире жительницу Воронежа арестовали

Суд арестовал жительницу Воронежа, которая заперла свою трехлетнюю дочь в квартире без еды и воды и ушла на несколько дней. Об этом 17 апреля сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Воронежской области.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня 2025 года в отношении 20-летней жительницы города Воронежа», — указано на сайте ведомства.

В Telegram-канале регионального СК отмечается, что следователь предъявил девушке обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в покушении на убийство своей малолетней дочери.

Накануне в региональном управлении СК РФ сообщили о задержании фигурантки. По данным следствия, девушка покинула квартиру на длительное время, оставив трехлетнюю дочь без присмотра. Спустя три дня девочка смогла открыть окно и позвать на помощь прохожих, которые вызвали полицию.