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В Австрии не исключили использование замороженных активов РФ для помощи Киеву

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Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
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Власти Австрии поддержат решение Евросоюза (ЕС) использовать замороженные активы России для дополнительной помощи Украине, если такое решение будет принято. Об этом 17 апреля сообщил министр финансов республики Маркус Мартербауэр.

«Я принципиально считаю эти обсуждения разумными. <…> Если будет совместное решение, Австрия будет его частью, но мы не будем брать на себя инициативу», — сказал он агентству Bloomberg.

Кроме того, он отметил, что в прошлом Австрия в силу своего нейтрального статуса была площадкой для мирных переговоров. Он также не исключил возможность страны «сыграть в этом отношении определенную роль».

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12 апреля Bloomberg сообщило, что в Испании призвали страны ЕС создать специальный фонд для использования замороженных российских активов с целью организации европейской обороны и поддержки Украины.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 10 апреля заявила, что Евросоюз проводит переговоры с различными странами относительно использования замороженных российских активов.

4 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над «наиболее творческим» использованием российских замороженных активов для предоставления помощи Украине.

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