Песков: РФ хотела бы, чтобы мир как можно скорее пришел на палестинскую землю

Песков: РФ хотела бы, чтобы мир как можно скорее пришел на палестинскую землю

2025-04-17T17:30:59+03:00

2025-04-17T17:31:43+03:00

2025-04-17T17:31:43+03:00

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