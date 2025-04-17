Аномально жаркая погода ожидается в Москве 18–22 апреля

В Москве с 18 по 22 апреля прогнозируется аномально жаркая погода. Об этом пресс-служба ГУ МЧС России по столице предупредила в четверг, 17 апреля.

«В период с 18 по 22 апреля 2025 года в Москве ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве призвали жителей столицы надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, пить больше воды и по возможности держаться в тени.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Пасха в Москве станет одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений в столице, передает ИА Регнум.

Синоптик уточнил, что такая погода будет держаться ближайшие пять дней, сообщается на сайте kp.ru.

В тот же день в Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь и до +18 градусов в Москве 17 апреля. Ночью столбики термометров опустятся до +9. Ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.