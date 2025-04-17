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Песков заявил об отсутствии новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам

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Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин не давал новых указаний по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре, однако российская сторона продолжает передавать данные атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) заинтересованным странам. Об этом 17 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«РФ предоставляет всем заинтересованным странам информацию о нарушениях Киевом моратория на удары по энергетике < …> Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — приводит его слова ТАСС.

По словам представителя Кремля, на данный момент зарубежные контакты о дальнейших указаниях по мораторию на удары по энергетической инфраструктуре не ведутся. При этом Песков отметил, что РФ открыта для сотрудничества со всеми, «кто этого желает».

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Ранее в этот день представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает демонстративно игнорировать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, Россия снова фиксирует нарушения соглашения.

Она напомнила, что с момента соглашения украинская сторона более 80 раз нанесла удары по российской энергетической инфраструктуре.

Накануне Песков сообщил, что Кремль пока не готов дать комментарий о решении Путина по продлению моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной.

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