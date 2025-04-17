Эмир Катара поблагодарил Путина за теплый прием и гостеприимство

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани 17 апреля поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием и выразил надежду на его скорый визит в Катар.

«Большое спасибо, господин президент, от себя и от членов катарской делегации за теплый прием и гостеприимство. Очень надеемся в скором времени увидеть вас в Катаре», — сказал он на церемонии обмена документами по итогам двусторонних переговоров в Кремле.

Президент России, в свою очередь, поблагодарил эмира за визит в Россию, отметив полезность состоявшихся в Москве контактов для развития двусторонних связей.

Тамим ибн Хамад Аль Тани прибыл в Россию с официальным визитом утром 17 апреля. До начала его встречи с президентом РФ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что двусторонние отношения России и Катара развиваются динамично. Он подчеркнул, что государство является добрым партнером РФ.

Во время переговоров Путин сообщил, что Катар через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) уже инвестировал в экономику России около $1 млрд. Москва и Доха эффективно сотрудничают в организации экспортеров газа, активно ведут гуманитарные контакты, имеют много совместных проектов в спорте и искусстве, уточнил глава государства.

Президент России также подчеркнул, что Катар является ключевым партнером РФ на Ближнем Востоке. Катарский эмир, в свою очередь, заявил, что очень ценит текущий уровень двусторонних отношений.