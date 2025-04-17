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МИД РФ сообщил темы предстоящей встречи Лаврова с министром иностранных дел Ирана

МИД РФ: Лавров и Аракчи обсудят ситуацию в Сирии, Закавказье и на Каспии
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 18 апреля, проведет встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи, в ходе которой стороны поделятся мнениями о ситуации в Сирии, Закавказье и на Каспии. Об этом 17 апреля сообщается на сайте МИД России.

Новая встреча продолжит регулярный диалог глав МИД двух стран. В последний раз они встречались 25 февраля, когда Лавров находился с рабочим визитом в Тегеране.

«В ходе предстоящей беседы будет обсужден широкий круг актуальных региональных и международных вопросов, включая тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, положение дел в Сирии, Закавказье и на Каспии», — указала пресс-служба ведомства.

Москва будет и дальше расширять взаимовыгодные связи с Исламской Республикой для стабильности в регионе и международной безопасности в целом, подчеркнул МИД.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 апреля сообщила, что Лавров проведет переговоры с Аракчи, который посетит Москву с рабочим визитом 17–18 апреля. В ходе встречи министры обсудят актуальные международные и региональные вопросы, включая иранскую ядерную программу и ситуацию в Сирии, а также укрепление координации действий в ООН и на других международных платформах, уточнила дипломат.

25 февраля Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в ходе визита в Тегеран. До этого российский министр провел переговоры с Аракчи, в рамках которых обсудил ситуацию в Сирии, перспективы урегулирования в рамках иранской ядерной программы и иные события повестки.

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