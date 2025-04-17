Реклама
Прямой эфир
Авто
Продажи новых мотоциклов в России выросли в 1,5 раза за год
Общество
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации расчета БПЛА ВСУ
Мир
В Австрии не исключили использование замороженных активов РФ для помощи Киеву
Авто
GAC отзывает в России почти 17 тыс. кроссоверов GS8
Экономика
Глава РФПИ Дмитриев сообщил подробности инвестсоглашения между Россией и Катаром
Мир
ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 46%
Мир
Россия выразила протест Японии из-за планов учебных стрельб вблизи границ РФ
Происшествия
В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли четыре человека
Общество
Аномально жаркая погода ожидается в Москве 18–22 апреля
Мир
Песков указал на искреннее желание Катара развивать сотрудничество с РФ
Мир
Песков заявил об отсутствии новых указаний по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
МИД РФ сообщил темы предстоящей встречи Лаврова с министром иностранных дел Ирана
Мир
Эмир Катара поблагодарил Путина за теплый прием и гостеприимство
Политика
В Госдуме ответили на призыв Финляндии к полному прекращению огня на Украине
Мир
В МИД РФ назвали любые возможные удары Taurus вмешательством ФРГ в конфликт
Мир
Министр торговли Катара заявил о планах продолжить инвестиции в экономику РФ

На сцене Большого театра впервые исполнили композицию «Верните память»

0
EN
Фото: пресс-служба РМГ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На прошедшей 15 апреля церемонии вручения премии BraVo почтили память героев Великой Отечественной войны. Уникальный патриотический блок на премии был посвящен 80-летию Победы. Он стал ярким акцентом, напоминающим о том, что такие даты должны быть неотъемлемой частью культурных мероприятий, вне зависимости от их формата.

Проникновенную патриотическую композицию «Верните память» исполнила Елена Север. Песня была написана на стихи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и стала символом почтения и благодарности современного поколения подвигам героических предков.

«Совсем скоро мы отметим 80-летие Великой Победы, святая для нас дата. В этот день мы вспоминаем о тех, кто завоевал для нас право радоваться жизни, растить детей, наслаждаться искусством», — подчеркнула певица.

Великой Победе на церемонии BraVo был также посвящен номер лауреатов премии Imperial Orchestra. Солист оркестра Владимир Солуянов вместе с оркестром Большого театра исполнил композицию из саундтрека к кинокартине «Список Шиндлера».

«Мы выбрали «Список Шиндлера» в честь 80-летия Победы. И сегодня на репетиции я почувствовал там новые нотки. Это в первую очередь память, наша история. Всё, что связано с Великой Отечественной войной, для нас очень важно», — рассказал солист о выборе композиции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025