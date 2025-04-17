В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли четыре человека
В результате возгорания в частном доме населенного пункта Сосново четыре человека погибли. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
«Пожар унес жизни четырех человек в Чайковском городском округе», — указано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что возгорание площадью 100 кв. м ликвидировали 19 сотрудников спасательных служб, а также пять единиц техники.
На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в этот день в Краснодарском крае из-за пожара в жилом доме погиб ребенок. Одна из возможных причин происшествия — неисправная работа электрооборудования.