Дело генерала Шамарина. Как военный со скромными доходами получал миллионы за покровительство

Бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба армии Вадима Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима по делу о получении крупной взятки. Что известно о преступлении на данный момент — в материале «Известий».

За что осудили генерала Шамарина

• ​Вадима Шамарина задержали по подозрению в коррупции в мае 2024 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере при реализации оборонного заказа. Следствие утверждает, что в период с 2016 по 2023 год Шамарин получил от Алексея Высокова, главы ОАО «Пермский телефонный завод «Телта», 36 млн рублей. Деньги, по версии следственных органов, предназначались за содействие в увеличении объемов поставок продукции в рамках госконтрактов Минобороны и за общее покровительство.

• Суд арестовал автомобиль Mercedes, принадлежащий Шамарину, и его зарплатную карту. Также он был отстранен от должности замглавы Генштаба, но, по словам его адвоката, не уволен, а выведен за штат.

• Судебный процесс был закрытым. Гособвинение просило для Шамарина 12 лет тюрьмы и штраф в 107 млн. Бывший генерал частично признал свою вину и заключил соглашение со следствием, указав, что сумма фактически переданных средств составляла 19 млн рублей. По словам адвоката, арестованный генерал несколько раз просил направить его в зону специальной военной операции.

• 17 апреля Московский гарнизонный военный суд приговорил Шамарина к семи годам колонии строгого режима. Сумму в размере 35,9 млн рублей судья постановил передать в собственность государства. Также суд сохранил арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части выплаты денег. Также его лишили звания генерал-лейтенанта.

• Материалы, касающиеся Алексея Высокова и главного бухгалтера «Телты» Елены Гришиной, были выделены в отдельное производство. Оба фигуранта остаются под арестом. После дачи показаний Шамариным был также задержан генерал-майор Александр Оглоблин, ранее возглавлявший 1-е управление Главного управления связи Минобороны. Со слов бывшего замначальника Генштаба, Оглоблин выступал посредником и получил из общей суммы взятки 10 млн рублей.

• СК установил, что в 2017–2021 годах «Телта» заключила контракты с госзаказчиком на поставку устройств связи на сумму более 1,4 млрд рублей. Однако в документы бухгалтерии были внесены ложные данные о повышенных затратах на приобретение комплектации изделий. 16 апреля Министерство обороны подало два новых иска к заводу «Телта» на сумму более чем 63 млн рублей.

Справка «Известий» «Телта» работает с 1941 года. Предприятие выпускает различные телефонные аппараты, а также коммутационное и измерительное оборудование. В основном заказывают технику силовые ведомства, погранвойска и военно-морской флот. Производство находится в Перми и Москве.

Что известно о Шамарине

• Вадим Шамарин руководил Главным управлением связи ВС РФ и занимал ключевой пост заместителя начальника Генштаба. Его профессиональный путь, начавшийся в 1990-х годах, завершился в 2024 году после возбуждения уголовного дела. После вынесения приговора Шамарина лишили звания генерала.

• Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Он учился в Новочеркасском высшем военном училище связи, а также в Военной академии связи, что дало ему прочную профессиональную основу для дальнейшей службы. В 1992 году он стал командиром взвода, управлявшего радиоцентром на расстоянии. Со временем, в начале 2000-х, он возглавил бригаду связи в Восточном военном округе. Затем его назначили начальником связи того же округа, что ознаменовало его переход в ряды высшего командования.

• ​В 2020 году он занял пост временно исполняющим обязанности начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генерального штаба. Через год его утвердили в должности. Шамарин курировал стратегические коммуникации и цифровую инфраструктуру армии.

• ​Вадиму Шамарину принадлежит квартира площадью 37,3 кв. м. Также он и его сын владеют служебной квартирой на 82,6 кв. м, которая была приватизирована в 2013 году. В собственности семьи находятся автомобили Mercedes-Benz GLE, который в объявлении о продаже в 2023 году оценивался примерно в 20 млн рублей, и Toyota RAV4. В последней декларации за 2018 год указано, что Шамарин заработал примерно 3 млн рублей за тот год, а его жена — около 873 тыс. рублей. В целом за период с 2011 по 2018 год доходы обоих вместе не превышали 3 млн рублей.