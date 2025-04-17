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Названы победители премии «Автомобиль года в мире»

Электромобиль Kia EV3 получил премию World Car Awards
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Фото: World Car Awards
dzen
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Обладателем премии World Car Awards («Автомобиль года в мире») в 2025 году стал корейский электрический кроссовер Kia EV3, сообщила пресс-служба организаторов конкурса в рамках мотор-шоу в Нью-Йорке. В пяти из шести номинацией победителями стали электромобили.

Для корейской марки победа в главной номинации стала второй подряд — в прошлом году лучшим автомобилем был признан электрический кроссовер Kia EV9. По числу голосов Kia EV3 опередила попавших в финал BMW X3 и Hyundai Inster (Casper Electric), который, впрочем, стал обладателем награды в номинации «Электромобиль года».

Лучшим люксовым автомобилем жюри признало электрический Volvo EX90, лучшей городской моделью — китайский BYD Seagull (Dolphin Mini). Премия за лучший дизайн досталась электровэну Volkswagen ID. Buzz.

В категории спорткаров победа досталась Porsche 911 Carrera GTS, он стал единственной моделью с двигателем внутреннего сгорания среди обладателей премии в 2025 году.

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14 апреля сообщалось, что компания Kia обновила план по продажам автомобилей на 2025 год и включила в него российский рынок. По информации корейского агентства Yonhap, такие данные были озвучены 9 апреля на закрытом мероприятии для инвесторов.

Позже концерн Hyundai Motor, в который входит Kia, назвал неточными сообщения о планах продать 50 тыс. автомобилей этой марки в России. Автопроизводитель утверждает, что приведенные в плане объемы продаж касались не РФ, а СНГ в целом.

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