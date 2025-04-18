Хранившего оружие и крупную партию наркотиков мужчину задержали в ДНР
Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали мужчину, который хранил оружие и крупную партию наркотиков в Харцызске. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе ведомства.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан житель г. Харцызска, причастный к незаконному обороту оружия и наркотиков», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в ходе обыска гаража правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и более 5 кг запрещенных веществ.
Следственное подразделение МВД по ДНР возбудило уголовные дела по ч. 1 ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), ч.1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 2 ст. 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).
Ранее, 14 апреля, сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к организации канала поставок наркотических средств в ДНР. Злоумышленники занималась поставкой наркотиков в республику, фасовкой и распространением наркотических средств путем закладок. Подозреваемых координировали с украинской территории.