СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на энергообъект в Курской области

По факту обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) энергообъекта в Курской области возбуждено уголовное дело. Об этом 17 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, накануне, 16 апреля, украинские боевики при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали электроподстанцию в селе Званное Глушковского района, в результате чего мирные жители остались без электроснабжения.

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Петренко уточнила, что в настоящий момент расследуется еще девять уголовных дел по фактам нанесенных с 20 марта ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре РФ в Курской области.

В пресс-службе СК России 12 апреля сообщили, что после обстрела ВСУ трех энергообъектов в Курской области возбуждено уголовное дело о теракте. Установлено, что 10, 11 и 12 апреля украинские боевики с помощью беспилотников атаковали высоковольтные линии, в результате чего более 19 тыс. мирных жителей остались без электричества.