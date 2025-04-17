Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Ростовской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области. Об этом 17 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«Около 15:40 мск дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Перед этим, в 14:48 мск, в регионе объявлялась воздушная опасность.

Ранее в этот день сообщалось, что беспилотник ВСУ нейтрализовали вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате атаки никто не пострадал, также отсутствуют разрушения.