Российские военные поразили район сосредоточения и пункты управления беспилотниками 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры боевой работы 17 апреля показали «Известия».

Позиции противника были поражены с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в районе населенного пункта Малая Рыбица. На кадрах объективного контроля показано, как горит техника ВСУ.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили огневую позицию ВСУ в Сумской области. Наземную цель обнаружили средства воздушной разведки.

Также этим утром операторы FPV-дронов Росгвардии уничтожили две боевые машины пехоты (БМП) M2 Bradley ВСУ американского производства. Колонну военной техники украинской армии удалось обнаружить в ходе воздушной разведки.