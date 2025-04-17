В связи с обстрелом энергообъекта в Глушковском районе Курской области возбуждено уголовное дело

В связи с обстрелом энергообъекта в Глушковском районе Курской области возбуждено уголовное дело

2025-04-17T16:13:57+03:00

2025-04-17T16:15:34+03:00

2025-04-17T16:15:34+03:00

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