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Гендиректор News Media Holding рассказал о кластеризации, контентном ДНК и будущем медиа

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Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь
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17 апреля 2025 года генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов выступил на конференции «Медиапространство 2025» от «Коммерсанта» с темой «Кластеризация активов и контентное ДНК: новое будущее медиа». В своем выступлении он раскрыл стратегию NMH, основанную на разделении проектов по аудиториям и форматам, и объяснил, почему универсальные подходы в медиа больше не работают.

Иксанов подчеркнул, что попытки вести все каналы по одному шаблону приводят к потере аудитории. Вместо этого NMH создает отдельные бренды с уникальным позиционированием:

  • Mash — скорость и влияние,
  • Mash Room — глубокая аналитика и вовлеченность,
  • SHOT Проверка — потребительские расследования.

«Мы не просто множим рубрики — мы создаем самостоятельные медиа, каждое со своей аудиторией и своей ДНК», – рассказал глава холдинга.

Холдинг разделяет проекты на кластеры: федеральные и региональные новости, спорт, шоу-бизнес, развлекательные и коммерческие направления. Например, Mash на Спорте появился после анализа спроса на таблоидный контент, а региональные Telegram-каналы NMH увеличили охват рекламодателей.

«Приведу аналогию с потребительским спросом. В условиях обилия информации люди выбирают быстрое потребление и разнообразный формат. Нашей задачей было сделать, скажем так, информационный фастфуд. В том смысле, чтобы для большинства людей это были самые универсальные бургеры, картошка фри, то, что нравится большему количеству. Нам нужно было собрать максимально широкую аудиторию. И это довольно сложная задача, но очень кайфовая», — подчеркнул Максим Иксанов.

По мнению главы холдинга, мир веб-медиа, в котором мы находимся сегодня, — это битва трафиков, а не журналистики. Несмотря на запрос на тонны контента, Иксанов отметил риски информационной перегрузки:

«Люди очень сильно прокачали мышцу потребления новостей ещё со времени коронавируса. Такая информационная игла, на которой сейчас сидит весь мир, я бы сказал. Это как бы наше время, время новостников».

В холдинге сосредотачиваются на самом контенте, а не на том, на какой площадке публиковаться, поскольку при знании принципов работы медиа успешная редакция везде найдет своего читателя. И даже крупные СМИ могут проигрывать в охватах маленькому изданию — если это канал с интересным и эмоциональным контентом, конечно.

«Мне нравится, что сейчас даже один человек на новых площадках может конкурировать с крупными медиа. И это противостояние отражается в цифрах. Как итог, выживает сильнейший», – заключил Максим Иксанов.

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