Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT узнала об отсутствии у чиновников Трампа интереса к мнению союзников США в ЕС
Общество
Путин наградил корреспондента «Известий» Федорчака орденом Мужества посмертно
Экономика
Патрушев сообщил о выделении 64 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2024 году
Общество
Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим
Мир
Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом крайне продуктивной
Армия
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Ростовской областью
Происшествия
Один мирный житель погиб и восемь пострадали из-за украинских атак в ЛНР
Авто
Jetour покажет два внедорожника серии G
Мир
Эмир Катара поблагодарил РФ за помощь в проведении чемпионата мира по футболу
Мир
Суд в Кишиневе оставил Гуцул под домашним арестом
Мир
Глава РФПИ Дмитриев назвал конструктивным диалог РФ и США
Армия
Группировка войск «Запад» уничтожила танк ВСУ в Харьковской области
Экономика
Экономист спрогнозировал ослабление санкций США против РФ
Общество
Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед отечеством»
Политика
В Госдуме отметили отсутствие понимания Стуббом ситуации на Украине
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве в ночь на субботу
Мир
Reuters указало на двухнедельный максимум цены нефти из-за санкций против Ирана

Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Блогер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, полностью возместил ущерб 64 потерпевшим. Об этом 17 апреля «Известиям» сообщил адвокат Калой Ахильгов.

Он уточнил, что всего по делу в качестве потерпевших проходят 113 человек.

Нечеловеческий фактор: россиян будут предупреждать о разговорах с роботами
Поможет ли это в борьбе с мошенниками и как отразится на пользователях услуг

2 апреля стало известно, что Шабутдинов признал вину по уголовному делу. На своей странице в соцсетях блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у пользователей, недовольных его обучением.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы. На следующий день его арестовали по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В октябре 2024 года Ахильгов сообщил «Известиям» об окончании расследования дела блогера, а в апреле суд арестовал его имущество.

Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. Тогда сообщалось, что ущерб по делу превысил 57 млн рублей. Блогер и его сообщники нанесли ущерб 113 клиентам, которые платили за его образовательные программы от 60 тыс. до 12 млн рублей. Позднее срок заключения Шабутдинова под стражей продлили до 12 августа.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025