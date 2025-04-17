Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим

Блогер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве, полностью возместил ущерб 64 потерпевшим. Об этом 17 апреля «Известиям» сообщил адвокат Калой Ахильгов.

Он уточнил, что всего по делу в качестве потерпевших проходят 113 человек.

2 апреля стало известно, что Шабутдинов признал вину по уголовному делу. На своей странице в соцсетях блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у пользователей, недовольных его обучением.

Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года после жалоб на проданные им образовательные курсы. На следующий день его арестовали по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В октябре 2024 года Ахильгов сообщил «Известиям» об окончании расследования дела блогера, а в апреле суд арестовал его имущество.

Обвинительное заключение было утверждено 10 февраля 2025 года. Тогда сообщалось, что ущерб по делу превысил 57 млн рублей. Блогер и его сообщники нанесли ущерб 113 клиентам, которые платили за его образовательные программы от 60 тыс. до 12 млн рублей. Позднее срок заключения Шабутдинова под стражей продлили до 12 августа.