В Госдуме ответили на призыв Финляндии к полному прекращению огня на Украине

Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной не могут проходить без участия Москвы и подписания соответствующих документов. Об этом депутат Светлана Журова заявила в четверг, 17 апреля.

Ранее, 16 апреля, президент Финляндии Александр Стубб заявил после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, что Украина якобы дала согласие на полное прекращение огня, передает НСН.

Стубб призвал российскую сторону принять такое же решение, сообщает 360.ru.

По мнению Журовой, переговоры о перемирии должны проходить между российской и украинской сторонами или в формате трехсторонних переговоров. Призывы к прекращению огня уместны на площадке ООН или в Брюсселе, но никак не в Финляндии. По мнению парламентария, подобные заявления могут быть попыткой пиара.

«Должны быть какие-то документы, которые закрепляют намерение прекратить огонь, чтобы всем были понятны условия. Без документов эти заявления ничего не стоят», — сказала депутат в разговоре с Lenta.Ru.

15 апреля Зеленский внес в Верховную раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на территории страны с 9 мая на 90 дней.

Депутаты поддержали соответствующие законопроекты, внесенные украинским лидером, передает RT. За продление военного положения до 6 августа текущего года высказались 357 депутатов и один выступил против — Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).