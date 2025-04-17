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«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве в ночь на субботу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявлен с вечера 18 апреля до утра 19 апреля. Об этом Гидрометцентр РФ сообщает в четверг, 17 апреля.

«Период предупреждения с 21:00 18 апреля до 9:00 19 апреля — местами грозы», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье, пишет «Москва 24».

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Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что Пасха в Москве станет одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений в столице, сообщает 360.ru.

По его словам, температура воздуха 20 апреля поднимется до +25 градусов, что происходит всего раз в 13–15 лет.

В этот же день в Гидрометцентре спрогнозировали небольшой дождь и до +18 градусов в Москве. Ночью столбики термометров опустятся до +9. Ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

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