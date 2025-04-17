Захарова о том, что Мерцу нужно понять, что удар TAURUS по любым российским объектам будет расценен как прямое участие ФРГ в боевых действиях

Захарова о том, что Мерцу нужно понять, что удар TAURUS по любым российским объектам будет расценен как прямое участие ФРГ в боевых действиях

2025-04-17T15:49:02+03:00

2025-04-17T15:49:07+03:00

2025-04-17T15:49:07+03:00

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