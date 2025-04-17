Реклама
Прямой эфир
Мир
NYT узнала об отсутствии у чиновников Трампа интереса к мнению союзников США в ЕС
Общество
Путин наградил корреспондента «Известий» Федорчака орденом Мужества посмертно
Экономика
Патрушев сообщил о выделении 64 млрд рублей на развитие лесного хозяйства в 2024 году
Общество
Обвиняемый в мошенничестве Шабутдинов возместил ущерб 64 потерпевшим
Мир
Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом крайне продуктивной
Армия
Силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Ростовской областью
Происшествия
Один мирный житель погиб и восемь пострадали из-за украинских атак в ЛНР
Авто
Jetour покажет два внедорожника серии G
Мир
Эмир Катара поблагодарил РФ за помощь в проведении чемпионата мира по футболу
Мир
Суд в Кишиневе оставил Гуцул под домашним арестом
Мир
Глава РФПИ Дмитриев назвал конструктивным диалог РФ и США
Армия
Группировка войск «Запад» уничтожила танк ВСУ в Харьковской области
Экономика
Экономист спрогнозировал ослабление санкций США против РФ
Общество
Путин наградил Марию Захарову орденом «За заслуги перед отечеством»
Политика
В Госдуме отметили отсутствие понимания Стуббом ситуации на Украине
Общество
«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявлен в Москве в ночь на субботу
Мир
Reuters указало на двухнедельный максимум цены нефти из-за санкций против Ирана

Трамп заявил о положительных эффектах от пошлин для США

Трамп заявил, что США богатеют за счет пошлин на импорт
0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Американский лидер Дональд Трамп 17 апреля обвинил главу Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк США) Джерома Пауэлла в ошибочных прогнозах и заявил, что пошлины на импорт благотворно сказываются на экономике страны.

Президент США указал на очередное понижение процентных ставок в Европейском центральном банке (ЕЦБ), в то время как глава ФРС запаздывает с аналогичным решением.

«Цены на нефть падают, продукты (даже яйца!) дешевеют, а США богатеют на пошлинах», — написал политик в соцсети Truth Social.

Ранее Пауэлл выразил мнение, что внешнеторговая политика Белого дома может замедлить рост американской экономики и ускорить инфляцию.

Рыночные условности: КНР и ЕС могут объединиться в торговой войне против США
Доля их суммарного ВВП в мировой экономике дойдет до трети в ближайшие годы, но вряд ли страны снимут все барьеры

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

Неделей позже президент заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран тарифов на 90 дней, при этом анонсировав немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025