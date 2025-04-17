Трамп заявил о положительных эффектах от пошлин для США
Американский лидер Дональд Трамп 17 апреля обвинил главу Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк США) Джерома Пауэлла в ошибочных прогнозах и заявил, что пошлины на импорт благотворно сказываются на экономике страны.
Президент США указал на очередное понижение процентных ставок в Европейском центральном банке (ЕЦБ), в то время как глава ФРС запаздывает с аналогичным решением.
«Цены на нефть падают, продукты (даже яйца!) дешевеют, а США богатеют на пошлинах», — написал политик в соцсети Truth Social.
Ранее Пауэлл выразил мнение, что внешнеторговая политика Белого дома может замедлить рост американской экономики и ускорить инфляцию.
Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%.
Неделей позже президент заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран тарифов на 90 дней, при этом анонсировав немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.