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В МИД пообещали ответ в случае нападения Эстонии на суда РФ в Балтийском море

Захарова предупредила Эстонию об ответных мерах в случае нападения на суда РФ
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Фото: Global Look Press/Danny Gohlke
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В случае противоправных действий в отношении российских кораблей в Балтийском море со стороны Эстонии будут предприняты ответные меры. Об этом 17 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия решительно осуждает эти <...> пиратские замашки. <...> В случае если действия будут направлены против российских судов, реагировать наша страна будет соразмерно рискам и угрозам, исходящим от Эстонии как государства — члена НАТО», — сказала она на брифинге.

По словам дипломата, предоставленные Военно-морским силам (ВМС) Эстонии полномочия выходят за рамки международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Кроме того, подобные действия создают серьезные риски для судоходства в Балтийском море и подрывают безопасность в регионе.

Захарова призвала все страны, которые придерживаются принципов международного права, дать объективную оценку решению Таллина.

Пираты Балтийского моря: Эстония собирается топить торговые суда
Такой закон рассмотрит в первом чтении парламент страны

14 апреля президент Эстонии Алар Карис одобрил поправки в закон, позволяющие военным применять силу к судам, которые могут повредить кабели или иные объекты подводной инфраструктуры. Изменения вносятся в закон об организации Вооруженных сил Эстонии, а также в законодательство об экономической зоне республики.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал 11 апреля Эстонию главным инициатором заявлений, в которых предлагается топить подозрительные торговые суда в Балтийском море. При этом, по его словам, планы Таллина поддерживают не все страны Запада.

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