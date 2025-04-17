Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России

Верховный суд России приостановил запрет и исключил движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из перечня террористических организаций. Об этом 17 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

С инициативой об изменении правового статуса движения 31 марта выступила Генеральная прокуратура, направив соответствующее представление в Верховный суд.

«По иску генпрокурора России «Движение Талибан» исключено из реестра террористических организаций», — написали позже в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что правовым основанием для обращения в суд послужили изменения, внесенные в декабре прошлого года в Кодекс административного судопроизводства и в федеральный закон «О противодействии терроризму».

Изменения в закон позволяют приостановить запрет террористической организации в случае прекращения деятельности, «направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений террористической направленности против интересов России».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 ноября 2024 года заявила, что без снятия с «Талибана» статуса террористов невозможно развивать взаимодействие с Афганистаном на практике.

В июне того же года президент России Владимир Путин отметил, что стабильность в Афганистане очень важна как для РФ, так и для других стран региона, поэтому необходимо выстраивать отношения с правительством «Талибана».