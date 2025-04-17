Власти США хотят выявить нелегальных мигрантов с помощью медстраховок

В США используют медстраховки для выявления нелегальных мигрантов, об этом сообщила газета The Washington Post. Власти хотят получить доступ к базам данных медцентров, передает телеканал «Известия».

Миграционному ведомству и департаменту эффективности правительства (DOGE) нужны адреса пациентов. Однако сотрудники здравоохранения не уверены в законности таких действий. Ужесточение миграционной политики — часть программы президента США Дональда Трампа со дня его инаугурации.

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